Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Radfahren in der Fußgängerzone bleibt weiterhin erlaubt © Weichselbraun

Lange hat man innerhalb der Stadtpolitik diskutiert, was man gegen rücksichtslose Radfahrer in der Fußgängerzone unternehmen kann. Ein Radfahrverbot hat Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) abgelehnt. Sie will es vorerst mit einer Imagekampagne versuchen. Am Montag wurde diese mit dem Aufbringen des letztehn der 24 Bodenklebern (Motto: "Mitanond statt mir egal") gestartet. Sie sollen rücksichtslose Radfahrer, Benützer von E-Scootern und andere einbremsen und zu mehr Miteinander mahnen.