Die Abbrucharbeiten am historischen Emmersdorfer Stadel in Klagenfurt sind voll im Gange. Die Bürgerinitiative ist enttäuscht, Grüne entrüstet.

Der Emmersdorfer Stadel ist Geschichte © Verein Stadelfenster/KK

Lange haben Abriss-Gegner für die Erhaltung und Revitalisierung des Schlosstadels in Klagenfurt-Emmersdorf gekämpft. Doch ohne Erfolg. Am Freitag haben die Abbrucharbeiten am historischen Stadel begonnen. Constantin Staus-Rausch, Kulturgutschützer und Initiator der Bürgerinitiative zeigt sich enttäuscht. "Trotz aller Bemühungen, einer Petition mit über 1000 Unterschriften, die wir nicht an die zuständige Bürgermeisterin übergeben durften, trotz menschliche rund juristischer Appellationen wurde der Stadel abgerissen", teilt er mit. Die Bürgerinitiative will weiterhin "gegen die mutwillige Zerstörung der historischen Bausubstanz in Klagenfurt und ihrer Umgebung auftreten".