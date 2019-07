Facebook

Im Parkbad in Krumpendorf ist Eva Adamik für die Wasserrettung im Einsatz © Elisabeth Peutz

Eigentlich hatte Eva Adamik im Sommer 2012 ihren älteren Sohn David, damals sechs Jahre alt, nur zum Kinderschwimmtraining im Parkbad Krumpendorf begleiten wollen. Doch der Sog der Wasserrettung war so stark, dass sie gleich angeheuert hat. „Zuerst habe ich den Retterschein gemacht“, erzählt sie: „Dann wollte ich Schwimmlehrerin werden.“

Gesagt, getan. Und zwei Jahre später überzeugten die anderen Wasserretter die Krumpendorferin davon, dass sie auch die Ausbildung zur Rettungsschwimmlehrerin machen solle. Als solche bildet sie seither andere Helfer und Retter aus, ist für die Jugend und die Mitgliederbetreuung zuständig und macht auch sonst ehrenamtlich Dienst im Parkbad, wenn sie nicht gerade im Dienst bei Hirsch in Glanegg ist. „Ich finde es selbstverständlich, anderen Leuten zu helfen“, sagt die 39-Jährige, „und es ist sehr wichtig, dass Menschen, die am See leben schwimmen lernen und keine Angst vor dem Wasser haben.“