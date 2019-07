Die 60-jährige Klagenfurterin war in einer Gruppe unterwegs, zu der auch ihr Ehemann gehörte, als sie in einer Kurve der B317 ins Rutschen kam und gegen einen entgegenkommenden Pkw prallte.

Es war der zweite tödliche Motorradunfall an diesem Wochenende in der Steiermark: Eine 60-jährige Frau aus Klagenfurt war Sonntagnachmittag in einer Gruppe von Motorradfahrern - darunter auch ihr Ehemann - auf der B317 Richtung Neumarkt unterwegs. Gegen 16.30 Uhr kam sie in Scheifling in einer Kurve ins Rutschen - das Motorrad prallte in der Folge gegen den entgegenkommenden Pkw eines 53 Jahre alten Wieners.