Nach der Generalprobe wurde in der Nacht zum Samstag auf drei Schiffen in Klagenfurt ausgelassen gefeiert.

Entspannt am Wörthersee © Daniel Raunig

Eine Notlösung wurde zur Erfolgsgeschichte: Weil RTL die Übertragung einer in Kärnten geplanten Box-WM absagte, die Bühne dafür und Disco-Ikone Gloria Gaynor als "Pausenfüller" aber bereits gebucht waren, erfand Veranstalter Martin Ramusch anno 2000 kurzerhand die Starnacht am Wörthersee. Ein echter telegener Glücksfall und eine unbezahlbare Werbung für Kärnten, für die er am Samstag von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und ÖVP-Klubobmann Markus Malle mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes ausgezeichnet wurde.