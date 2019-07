Polizei rät, am Samstag nicht mit dem Pkw zum Strandbad zu fahren. Parkplätze sind an diesem Tag Mangelware.

Vor dem Strandbad ist derzeit Geduld gefragt © KLZ/Helmuth Weichselbraun

"Nichts geht mehr. Vor dem Klagenfurter Strandbad gibt es mit dem Auto kein weiterkommen", sagt ein Mann, der sich an die Kleine Zeitung wandte. Das schöne Wetter lockt die Menschen an den See. Viele kommen mit dem eigenen Pkw.