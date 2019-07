Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mond im Fokus © Adobe Stock

Am 21. Juli 1969 betrat Neil Armstrong mit „Ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit“ Neuland: den Mond. Das Planetarium Klagenfurt steht am Samstag ganz im Zeichen des 50-jährigen Jubiläums dieser historischen Leistung. In einer interaktiven 360-Grad-Vorstellung können sich Besucher in die Zeit der ersten Mondlandung zurückversetzen lassen, begleitet vom Wiener Astrophysiker Harry Halas.