Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jon Bon Jovi kämpfte um sein Publikum © Traussnig

Und plötzlich, nach fast 40 Jahren im Geschäft, steht da eine Band auf der Bühne. Nicht mehr nur Jon, Namensgeber, Frauenschwarm und Gelddruckmaschine, mit ein paar Musikern im schlecht ausgeleuchteten Hintergrund, sondern wirklich: eine Band. Bon Jovi, natürlich mit Jon – aber eben nicht nur, wie das noch vor gut einem Jahrzehnt das übliche Bühnensetting war.

Was der Anlass für die Egalität auf der Rampe ist, wurde auf der laufenden Tour schon oft besprochen und war am Freitag im Wörthersee Stadion auch gleich beim ersten Lied „This House is not for sale“ zu hören: Jons Stimme. Vom hellen Klang der Radio-Hits ist nicht mehr viel über. Und da hilft es eben, wenn man nicht Begleitmusiker, sondern eine eingespielte Band neben sich hat. So wie einst die Einsager in der Schule steht Keyboarder David Bryan Jon während des Abends zur Seite, übernimmt einen guten Teil der Vokalarbeit. Und Jon? Der schwindelt sich elegant durch die erste Stunde, hält das Mikrofon stets mit zwei Händen, damit der Mund auch auf der überlebensgroßen Video-Wand nicht zu sehen ist.