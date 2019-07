Facebook

Das Auto landete in einer Böschung. © FF Reifnitz

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend auf der Wörthersee-Süduferstraße. Die Feuerwehr Reifnitz wurde in den frühen Abendstunden mittels Sirene alarmiert. Ein PKW kam in einer Kurve ins Schleudern, überschlug sich, streifte dabei ein Carport und kam in einer Böschung zum Stillstand.