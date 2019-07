Am Dienstag brannte das Seebuffet am Badesee in St. Johann nieder. Der Geschäftsführer hält den Betrieb weiterhin aufrecht.

Miha Poga(c)ar und Peter Moschitz kämpfen weiter © Schild

Der Schock steht den Betreibern des Seebuffets am Badesee St. Johann in Feistritz noch ins Gesicht geschrieben: Am Dienstag wurde bei einem Brand der Innenraum der Gastwirtschaft zerstört. „Plötzlich schlugen die Flammen aus der Fritteuse, kurze Zeit später hatten wir bereits alles evakuiert“, schilderte Miha Poga(c)ar, Geschäftsführer der Centris KG, die dramatischen Szenen. Der Betrieb hatte Glück im Unglück: „Der Schaden ist nur finanziell. Die 150 Badegäste sind alle bewundernswert ruhig zum entfernteren Teil der Liegewiese gegangen“, so Poga(c)ar. Peter Moschitz, Gesellschafter der Centris KG, welche das Café seit über 15 Jahren gepachtet hat, blickt bereits in die Zukunft: „Ab dem Wochenende versorgt uns eine mobile Schankanlage mit Eis und Getränken. Wir werden auch Essen zubereiten können. Auf der überdachten Terrasse kann man sitzen wie immer. Statisch ist alles in Ordnung“, so Moschitz.