Der Vormittag bringt voraussichtlich viel Sonnenschein und höchstens dünne Wolkenfelder. Am Nachmittag wird die Luft jedoch labiler und so wachsen immer mächtigere Quellwolken in den Himmel, die örtlich zu teils heftigen Wärmegewittern ausarten können. Wie so oft bei solchen Wetterlagen gibt es auch Orte und Regionen, die gar keinen Regen abbekommen. "Wo genau das der Fall sein wird, weiß allerdings im Vorfeld kein Mensch", behauptet der Wetterfachmann Werner Troger. Beispielsweise im Raum Klagenfurt behält die Sonne die meiste Zeit die Oberhand und mit bis etwa 31 Grad wird es dort am heißesten.