© Fotolia/tinadefortunata - stock.adobe.com (Picasa)

Steigender Luftdruck und Warmluftzufuhr aus Südwesten sorgen für viel Sonnenschein. Der Hochsommer dreht auf. Nicht selten wird auch schon die 30-Grad-Marke geknackt. "Bei diesem hochsommerlichen Temperaturniveau hilft oft nur ein Sprung ins kühle Nass", rät der Wetterexperte Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Nicht nur am Faaker See ist am Nachmittag sicherlich einiges los. Zumeist bleibt es auch von früh bis spät gänzlich trocken. Nur im Bergland sowie nach Westen hin sind später am Tag lokale Wärmegewitter nicht ausgeschlossen.