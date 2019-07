Facebook

Die Pickerl gag es in der Klagenfurter Laudon-Kaserne sogar jahrelang blanko. © HELMUT FOHRINGER

Der dritte Verhandlungstag am Landesgericht Klagenfurt rund um die KFZ-Pickerl-Affäre beim Herr war schließlich auch der letzte: Zwei mittlerweile suspendierte Beamte des Heereslogistikzentrums in der Klagenfurter Laudonkaserne wurden wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch im Zuge von Diversionen zu Geldstrafen von jeweils 3750 Euro verurteilt, ein ebenso beurlaubter Beamter freigesprochen. Jener 49-jährige KFZ-Meister, der die Überprüfung eigentlich in seiner Privatwerkstatt durchführen hätte sollen, erhielt wegen Amtsmissbrauchs eine fünfmonatige bedingte Haftstrafe sowie eine 3000-Euro-Geldbuße.