Der bekannte Schauspieler und Sänger Max Müller spricht sich öffentlich für das Kunstprojekt For Forest im Wörthersee-Stadion aus.

Der gebürtige Klagenfurter Max Müller © ORF

Kaum ein Kunstprojekt polarisiert so wie For Forest im Wörthersee-Stadion vom Schweizer Künstler Klaus Littmann. Während einige darin ein Mahnmal für einen sorgsamen Umgang mit der Natur sehen, wettern andere dagegen. Geteilt sind auch die Meinungen in der Klagenfurter Stadtpolitik. Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) ist eine deutliche Unterstützerin, während Vizebürgermeister Wolfgang Germ und Stadtrat Christian Scheider (FPÖ) vehemente Gegner sind.