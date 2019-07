Architektenwettbewerb Volksschule Ebenthal wird teilweise abgerissen

Facebook

© contrastwerkstatt - Fotolia

Beginnend ab dem Schuljahr 2020/2021 soll die Volksschule in Ebenthal, in welcher mehr als 100 Schüler beschult werden,saniert bzw. teilweise neu gebaut werden. Hierzu fand am 17. Juli im Mehrzweckhaus in Ebenthal im Rahmen eines Architektenwettbewerbs die hierfür anberaumte Preisgerichtssitzung statt. Nunmehr ist klar, dass der älteste Teil der Volksschule abgerissen wird und durch einen modernen Zubau ersetzt wird.