Martin Ramusch"Das wird das neue Wahrzeichen von Kärnten"

Martin Ramusch, Erfinder der TV-Show Starnacht, vermisst Visionen. Der Unternehmer sieht keine Chance mehr für die Seilbahn über den Wörthersee und arbeitet an einem „Wahrzeichen für Kärnten“.

Starnacht, ORF-Frühstücksfernsehen, Wörthersee-Schifffahrt, zwei Wasserskischulen, das Restaurant „Villa Lido“ und elf Swarovski-Shops. Haben Sie so viel Arbeit, dass Ihnen keine Freizeit bleibt, oder haben Sie nur Freizeit, weil Sie nicht mehr arbeiten müssen?

MARTIN RAMUSCH: Ich muss schon noch arbeiten, aber es geht mir besser als früher. Die ersten Jahre waren wirklich hart. Da bin ich 150.000 Kilometer pro Jahr im Auto gesessen und habe auch teilweise im Wagen genächtigt. Ich habe das Geld lieber in meine Firma investiert, als in Hotels zu schlafen. Mittlerweile ist die Firma eine Holding, ich habe Geschäftsführer, die ihre Arbeit super machen, es läuft rund. Ich habe zurückgeschraubt, seit ich Kinder habe, und genieße die Zeit mit ihnen.