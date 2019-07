Facebook

Sujetbild Countdown-Ampel © (c) APA (HELMUT FOHRINGER)

In europäischen Metropolen gehören sie schon lange zum Stadtbild: Countdown-Ampeln, welche die Sekunden zählen, bis es grün wird. Innerhalb der nächsten zwei Monate erhält auch Klagenfurt eine Fußgängerampel mit Countdown-Anzeige: Sie wird auf der Völkermarkter Straße, kurz nach der Abzweigung Ramsauerstraße, aufgestellt. Siegfried Wiggisser (ÖVP), der den Antrag am 2. Juli eingebracht hat, hatte den Fußgängerübergang bei den City Arkaden als Standort für das Pilotprojekt auserkoren. „Ich bin froh, dass etwas passiert, weiß aber nicht, ob die Errichtung in der Völkermarkter Straße klug ist“, kritisiert er. 7000 Euro kostet der Aufbau einer Countdown–Ampel. „Das ist viel Geld und macht nur bei bestimmten Kreuzungen Sinn“, argumentiert Verkehrsreferent Christian Scheider (FPÖ). Dort, wo bereits eine grüne Welle programmiert sei, wäre es sinnvoller, die vorgegebene Geschwindigkeit zu überprüfen. Zudem sei die Ampel Teil eines größeren Projekts: „In Zukunft werden alle Fußgängerübergänge, die über vierspurige Straßen führen, mit Ampelsystemen abgesichert.“ Wirklich etwas bringen würde eine Countdown–Ampel bei Eisenbahnkreuzungen wie in der Waidmannsdorferstraße, wo sich die Wartezeiten fast verdoppelt haben. „Staus würden sich auflösen und Radfahrer würden nicht mehr aus Ungeduld unter der Schranke durchschlüpfen.“