Im Gewerbepark Ebenthal haben sich heuer zwölf neue Betriebe angesiedelt. Der Bedarf an weiterer Fläche ist so groß, dass sich die Gemeinde wieder ein Grundstück gesichert hat.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Heuer haben sich zwölf neue Betriebe im Gewerbepark angesiedelt“, sagt Bürgermeister Franz Felsberger © Markus Traussnig

"Wir sind in der glücklichen Lage, uns theoretisch die Betriebe für den Gewerbepark sogar aussuchen zu können“, sagt der Ebenthaler Bürgermeister Franz Felsberger (SPÖ). Es gibt sogar eine Warteliste von ansiedelungswilligen Unternehmen. „Das gibt es sicher nicht bei vielen Gewerbeparks“, sagt Felsberger. 64 Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen sind derzeit im Gewerbepark, er befindet sich in der Ortschaft Niederdorf, ansässig. Davon hat es alleine heuer zwölf neue Ansiedelungen gegeben, teilweise wird noch gebaut. Insgesamt arbeiten mittlerweile 500 Menschen im Gewerbepark. Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist gut. Eine Buslinie der Klagenfurt Mobil GmbH fährt direkt in die Gewerbezone. „Das war mir besonders wichtig“, sagt Felsberger. Verkehrsgünstig ist die Lage auch für die Unternehmen. Neben der Nähe zur Autobahn und Eisenbahn-Hochleistungsstrecke sei es ideal, dass die vielen Lkw nicht durch das Wohngebiet fahren müssen, sagt Felsberger. Weiters sagt er: „Der Bau der Ostspange wäre ein weiterer Vorteil.“