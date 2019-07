Facebook

© Fotolia/reichdernatur - stock.adobe.com

Mit einer Westströmung erreichen uns warme, aber eben auch etwas angefeuchtete Luftmassen. Die damit verbundenen Störungsausläufer sind nur schwach wetterwirksam. Schwacher Hochdruckeinfluss bestimmt daher unser Wettergeschehen. Dabei wird die Sonne nicht zu kurz kommen und die Temperaturen sind sommerlich warm. Am Nachmittag bilden sich ausgehend von den Bergen nur mehr lokale Schauer/Gewitter (z. B. in Feld am See). Über vielen Tälern und Becken bleibt es weitgehend trocken. "100%ig stabil wird es trotzdem nirgends sein", sagt Werner Troger (Meteorologe). Wahrscheinlich erreichen die Höchstwerte etwa in Ferlach bis zu 28 Grad.