Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mordprozess am Landesgericht Klagenfurt © Raunig

Ein 33 Jahre alter Kärntner, der im vergangenen Oktober in Liebenfels seine 36-jährige Lebensgefährtin mit 25 Messerstichen in die Brust getötet haben soll, hat sich am Donnerstag vor einem Schwurgerichtshof am Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft forderte einen Schuldspruch wegen Mordes. Der Angeklagte bestritt hingegen jede Tötungsabsicht.