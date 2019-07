33-Jähriger hat im Vorjahr in Liebenfels seine 36-jährige Lebensgefährtin getötet. Am Donnerstag wurde er wegen Mordes verurteilt. Außerdem wird er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

Mordprozess am Landesgericht Klagenfurt © Raunig

Lebenslange Haft und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher: So lautet das Urteil gegen einen Villacher (33) am Landesgericht Klagenfurt. Dort musste sich der Mann am Donnerstag wegen Mordes und Nötigung verantworten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Anwalt des Mannes hat Berufung angekündigt.