Am Mitwoch wurden zwei vor dem Strandbad in Krumpendorf abgestellte E-Bikes gestohlen.

Die Polizei ermittelt © Juergen Fuchs

E-Bikes locken immer häufiger Diebe an: Am Mittwoch haben unbekannte Täter vor dem öffentlichen Strandbad in Krumpendorf zugeschlagen. Sie stahlen zwischen 10 Uhr und 17.30 Uhr zwei E-Bikes vom Fahrradabstellplatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.