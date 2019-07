Am Donnerstag wird es ein Sonne-Wolken-Mix geben.

Das Wetter am 18. Juli

Für die Sonnenblume ist das Sommerwetter noch nicht ideal. © (c) AP (ROBERTO PFEIL)

Der Donnerstag hält sommerliches, aber kein stabiles Wetter bereit. Weder ein Hoch noch ein Tief sind klar wetterbestimmend. Da die Luft labil geschichtet ist, mischen sich nach einem teils sonnigen Tagesverlauf erneut ein paar Schauer oder Gewitter ins Wettergeschehen. In Klagenfurt scheint die Sonne wohl insgesamt am längsten, später am Tag wird es auch hier eventuell gewittrig.



Flächenhafter Regen, der alle Orte gleichmäßig trifft, ist ziemlich sicher kein Thema. "Eine räumlich und zeitlich detaillierte Vorhersage ist bei dieser Wetterlage eigentlich wenig sinnvoll", meint Meteorologe Werner Troger. Überraschungen gehören bei dieser Wetterlage ganz einfach dazu. Die Höchstwerte schaffen maximal circa 27 Grad.