Der Automat steht den Welzeneggern 24 Stunden täglich zur Verfügung. © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Bauernläden, die dank Automat 24 Stunden täglich geöffnet sind, gibt es bereits in mehreren Klagenfurter Stadtteilen. Jetzt hat auch Welzenegg einen Selbstbedienungsladen: Am 16. Juli eröffnete Wolfgang Husar die „Schmankerl Jausen“ in der Pischeldorferstraße. In der nur wenige Meter von der „Noreia Apotheke“ entfernten Filiale stellt ein Verkaufsautomat bäuerliche Produkte auf Knopfdruck zur Verfügung – und zwar rund um die Uhr.

„Die Türe ist durchgehend geöffnet, bezahlt wird mit Münzen oder Scheinen“, so Husar. In weiterer Zukunft soll ein Bankomat-Terminal angebracht werden. Überwacht wird die Filiale per Kamera. „Der Start war sehr erfolgreich“, berichtet der Unternehmer. Ein Teil seiner Waren sei bereits am ersten Tag ausverkauft gewesen, darunter der Mini-Reindling (4 Euro) und das Jausenpaket (7,90 Euro). Auch die Käsnudel sind sehr beliebt.