Bogdanka Nisic serviert frische Calamari © (c) Copyright: Daniel Raunig

In das frühere Geschäftshaus an der Sankt Egydener Straße in der Gemeinde Velden kehrt wieder Leben ein. 30 Jahre lang stand es leer. Nach einem Großumbau haben dort Ende Juni Borislav Nisic und seine Schwester Bogdanka das „St. Egydener Stüberl“ eröffnet.