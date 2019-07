Facebook

„Burger Boutique“-Chef Ümit Baran © Markus Traussnig

Erst im Juni war sie eröffnet worden, die „Burger Boutique“ in der Bahnhofstraße 29 in Klagenfurt. Kurz darauf wurde der Betrieb wieder eingestellt. Warum, fragen sich viele. „In dem Lokal war vorher ein Kebab-Laden, der offenbar 20 Jahre lang ohne Betriebsstättengenehmigung betrieben worden ist, sagt „Burger Boutique“-Chef Ümit Baran: „Auch einen Gastgarten gab es, ebenfalls ohne Genehmigung.“ In dem Vertrag, den er unterzeichnet habe, sei ihm zugesichert worden, dass beides rechtens sei.

Doch dann inspizierte das Gewerbeamt das neue Lokal und verbot den Betrieb wegen der fehlenden Genehmigungen. „Wir haben sie mittlerweile beantragt“, sagt Ümit Baran, der sein Lokal, in dem er kreative Burger mit oder ohne Fleisch, Salate und vieles mehr kredenzen will, so bald wie möglich wieder aufsperren will.

Das Genehmigungsverfahren laufe, bestätigt der Magistrat Klagenfurt.

