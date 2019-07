Klagenfurts erste "Countdown-Ampel" zählt die Sekunden, bis es grün wird. Die Verkehrsmaßnahme soll die Sicherheit für Fußgänger in Klagenfurt erhöhen.

In vielen Städten sind sogenannte "Countdown-Ampeln" bereits gang und gäbe. © (c) APA (HELMUT FOHRINGER)

Vierspurige Straßen stellen für Fußgänger ein Risiko dar, denn: "Wenn sie die Straße überqueren wollen, halten die Autofahrer nicht immer auf allen Spuren gleichzeitig an", sagt Verkehrsreferent Christian Scheider. Auch auf der Völkermarkter Straße, kurz nach der Abzweigung Ramsauerstraße, kam es beim Überqueren häufig zu brenzligen Situationen. Daher wird der Fußgängerübergang auf Höhe der Tabak Trafik nun mit einer Countdown-Ampel ausgestattet. Diese zeigt dem Fußgänger an, wieviele Sekunden er noch warten muss, bis es „Grün“ wird. „Ein Pilotversuch, den wir gemeinsam mit dem Land durchführen“, so Verkehrsreferent Christian Scheider. Zudem werden weitere Ampeln mit Funksteuern versehen, um den Busverkehr zu beschleunigen.