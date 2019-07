Facebook

Fern von Wohnsiedlungen ist die Sicht auf die partielle Mondfinsternis am besten. © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Heute Abend wird es in Klagenfurt ganz schön finster: Am Nachthimmel wird eine partielle Mondfinsternis zu beobachten sein. "Sie hat einen hohen Finsternisgrad und erfasst rund zwei Drittel des Mondes", so Albert Sudy von der ZAMG. „Der verdunkelte Teil des Mondes wird leicht rötlich-braun leuchten, ähnlich wie bei einer totalen Finsternis."

Die Wetteraussichten in Klagenfurt sind gut, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind nur wenige Wolken zu erwarten.