Wenn man am Samstag um 21 Uhr einen Parkplatz in der Innenstadt suchen muss, es auf den Plätzen und vor den Lokalen nur so wuselt, dann sollte man sich als Klagenfurter freuen. Gejammmert wird genug, an diesem Wochenende wurde gejammt! Das Bodypainting Festival und die exzellenten Konzerte, die sich abseits des Massengeschmacks abspielten, lockten auch jenes Publikum, das sonst zu gerne von einer Schlafstadt spricht.

Anrainer, denen es zu laut war? Es gibt sie natürlich, auch wenn sich die Organisatoren redlich um ein Einhalten der Regeln bemühten. Aber: Diese Art von Anrainern gibt es auch bei jeder Veranstaltung im Stadion, es gibt auch jene, denen das wöchentliche Treiben vor der Eishalle zu viel ist und die sich an der Geräuschkulisse von Spielplätzen stoßen.