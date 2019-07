Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurde am Dienstag um 4 Uhr früh zu einem Einsatz gerufen. Ein Mann hatte Speisen am Herd vergessen und war eingeschlafen.

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte am Dienstag zu einem Wohnungsbrand aus und rettete den schlafenden Bewohner (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Koscher

Ein Heimrauchmelder schlug am Dienstag gegen 4 Uhr früh in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt an. Ein Nachbar hörte das und verständigte sofort die Feuerwehr. "Als wir ankamen, konnte man schon Brandgeruch wahrnehmen. Mit der Drehleiter gelangten wir zur Wohnung im zweiten Stock und dort über ein Fenster in die Wohnung", sagt Martin Zmug von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.