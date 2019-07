Nach dem 22. World Bodypainting Festival in Klagenfurt bilanziert der Veranstalter. Widriges Wetter schreckten regionale Besucher ab. Zwischenfälle gab es laut Polizei nicht.

Bodypainting 2019 in Klagenfurt

Die Bodypainter zogen die Blicke auf sich © Helmuth Weichselbraun

Farbenfroh und rhythmisch ist das Bodypainting Festival in der Nacht auf Sonntag zu Ende gegangen. Gleich danach begannen die Aufräumungsarbeiten im Theater- und im Goethepark. Und jetzt wird Bilanz gezogen: „Es war ein schwieriges Festival“, sagt der Veranstalter Alex Barendregt: „Es gab jeden Tag Wetterkapriolen. Der Blitz ist in die Bühne gefahren.“ Am Freitag habe es „fast schon ein bisschen einen Ausnahmezustand“ gegeben. „Es ist fast ein Wunder, dass dann doch alles über die Bühne gegangen ist“, sagt Alex Barendregt: „Aber als Open-Air-Veranstalter ist man halt auf das Wetter angewiesen.“

Besucherzahlen habe er noch gar keine, sagt der Veranstalter, „aber ein paar tausend regionale Gäste bleiben halt aus, wenn es regnet.“ Begeistert seien allerdings die Teilnehmer aus 54 Nationen und die rund 200 Fotografen aus 25 Ländern abgereist. Und es habe sehr viel positives Echo gegeben.