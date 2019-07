Tagsüber herrscht am Dienstag gutes Freizeitwetter mit überwiegend sonnigem Wetter. Die Temperaturen klettern kräftig in die Höhe.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© drubig-photo - Fotolia (Diana_Drubig)

Ein Hochdruckgebiet mit dem Namen Xandra dehnt sich von Nordwesten her zu uns aus. Es trocknet die Luft weiter ab und daher erwarten wir am Dienstag überwiegend sonniges Wetter. "Es herrscht gutes Freizeit- und Ausflugswetter", verspricht der Meteorologe Werner Troger. 100%ig trocken ist es nicht überall, aber Schauer sind wirklich sehr selten bzw. kommen nur in Ausnahmefällen vor - am ehesten im Bergland. Es wird zudem wärmer: Nach einem recht frischen Morgen schaffen die Tageshöchsttemperaturen beispielsweise in Maria Saal schon ca. 26 Grad am Nachmittag.