Spitzenkoch Hubert Wallner zauberte bei der "Fete Mediterranee" in seinem See Restaurant Saag kulinarische Genüsse auf den Tisch. Der Prominenz hat's geschmeckt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Albert Fortell, Otto und Shirley Retzer, Ingrid Bein, Barbara Wussow (von links) © (c) Daniel Raunig

Zu einer kulinarische Reise in den Süden lud Drei-Hauben-Koch Hubert Wallner in sein See Restaurant Saag direkt am Wörthersee. Es gab Antipasti mit Serrano Schinken und Grissini, Ceviche vom Seesaibling, Quiche Lorraine mit und ohne Speck, Moules Frittes, als Dessert Joghurt mit hausgemachter Eiscreme und Tiramisu. Und die köstliche Paella gab es direkt aus der Küche.