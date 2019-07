Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Polizeibeamte nahmen den 44-Jährigen fest © Eder

Ein Streit zwischen zwei Männern eskalierte Freitagabend in einem Tankstellenlokal in Klagenfurt. Ein 44-jähriger Mann aus dem Kosovo, der in Klagenfurt wohnt, bedrohte daraufhin einen 48-jährigen Mann, der ebenfalls aus dem Kosovo stammt und in St. Veit/Glan wohnt, mit einer Waffe. Er werde ihn kalt machen, sagte der 44-Jährige und richtete die geladene Pistole aus einer Entfernung von etwa 1,5 Metern auf seinen Kontrahenten. Dieser konnte ihm die Faustfeuerwaffe aus der Hand schlagen. Zuvor hatten die beiden einander gegenseitig körperlich attackiert, erlitten dabei unter anderem Verletzungen im Kopfbereich.