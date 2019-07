Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Markus Traussnig

Am Sonntag bestimmt Nordwind in der Höhe unser Wetter im Land. Dieser Nordwind wirkt sich bei uns leicht föhnig aus und sorgt für Stabilisierung. Deshalb scheint tagsüber auch zeitweise die Sonne, zeitweise mischen aber auch wieder dichtere Wolkenfelder mit und es entwickeln sich besonders über den Bergen auch ein paar Quellwolken. Am ehesten gibt es dabei im Bergland noch ganz vereinzelte Regenschauer. Zumeist sollte es jedoch trocken bleiben."Die Temperaturen sind in den Nachmittagsstunden in den Niederungen angenehm, so richtig sommerlich warm ist es jedoch weiterhin nicht", gibt sich der Meteorologe Reinhard Prugger etwas nachdenklich. Mit Werten zum Beispiel in Feistritz im Rosental nahe 23 Grad kann man durchaus auch eine lange Hose vertragen.