Produzent David Spiehs bietet im Schiffwirt in Pörtschach auch thailändische und mediterrane Speisen an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

David Spiehs serviert Köstlichkeiten aller Art © Schild

Gediegen und gemütlich ist der neue Schiffwirt Orathai geworden. Den ursprünglichen Namen des bekannten Pritschitzer Speiselokals an der Hauptstraße zwischen Krumpendorf und Pörtschach hat Filmemacher David Spiehs, Sohn von Karl Spiehs, für sein erstes eigenes Restaurant um den Vornamen seiner Frau Orathai ergänzt. Er produzierte für Serien wie "Die Alpenklinik" und "Das Traumhotel" einige Folgen und Filme mit Uschi Glas, Fritz Wepper oder Maximilian Schell, um nur einige zu nennen. Jetzt sitzt man bei Spiehs sehr bequem auf altrosafarben bezogenen Fauteuils bei Tisch. Der Boden spricht optisch mit schwarz-weiß-grau verschieden gemusterten großen orientalischen Fliesen edel an. Schwarz-weiße Porträts von internationalen und nationalen Filmstars zieren die Wände. "Ich wollte schon lange ein Restaurant führen", sagt der ehemalige Geschäftsführer der Lisa-Film und man sieht gleich, dass dieser Wunsch von Herzen kommt. Er begrüßt seine Gäste gerne persönlich mit Handschlag und einem charmanten Lächeln, dass man auch in Hollywood sicher gerne sehen würde. "Wir waren mit der Familie selbst immer gerne hier essen und deshalb habe ich mich gefreut, als ich hörte, das Lokal sei zu haben", sagt der Familienvater.