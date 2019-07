Facebook

Seit Saisonstart am Hockenheimring ist Michael Egger mit seiner Kamera bei der DTM dabei © Gari Paubandt

Sommerzeit ist Reisezeit. Aber so viel wie Michael Egger, reisen die meisten dann doch nicht. Seit Sommer 2017 begleitet er Fahrer und Rennwagen der DTM an jedem Rennwochenende. Von Hockenheim über Brands Hatch bis zum großen Finale Anfang Oktober wieder am Hockenheimring ist er heuer dabei. Aber auch wenn er gerne unterwegs ist, diesen und anderen Aufträge hinterher reist, zehrt das natürlich. "Im vorigen Sommer war es so viel, dass ich manchmal nur zum Aus- und Einpacken heimkam."