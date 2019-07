Um Mitternacht eskalierte in Klagenfurt ein Ehestreit. Die Beamten mussten die Wohnungstüre auftreten, da der im Schloss steckende Schlüssel abgebrochen war.

Die Beamten konnten den 50-Jährigen entwaffnen, er wird angezeigt © Gindl

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Freitag in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt ab, wo gegen Mitternacht ein Streit zwischen einem 50-jährigen Serben und dessen Ehefrau eskalierte.