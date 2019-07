Am Donnerstag wurde in Klagenfurt das Bodypainting Festival eröffnet. Nach der Kleine Zeitung-Autogrammstunde mit Russkaja sorgte die Band für Stimmung auf dem Festivalgelände.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Wolrd Bodypainting Festival gastiert wieder in Klagenfurt: Am Donnerstag wurden erste Awards verliehen © Kleine Zeitung/Weichselbraun

Beim World Bodypainting Festival in Klagenfurt wurden am Donnerstag die ersten Awards in den Kategorien SFX Make-up, Amateur, Purple Brush Make-up und Brush/Sponge verliehen. Am Abend präsentierte die Kleine Zeitung eine Autogrammstunde mit Russkaja, später sorgte die Kultcombo für Stimmung auf dem Festivalgelände in Schubert- und Goethepark.