Land und Asfinag einigten sich auf eine Zusammenarbeit bei der Planung der Strecke von Klagenfurt bis Scheifling. In Pöckstein brachte das Land eine neue Trasse ins Spiel.

Von Maria Saal bis Scheifling wird seit Jahrzehnten ein Sicherheitsausbau der S 37 beziehungsweise B 317 gefordert. Jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache © Markus Traussnig

Vor zwölf Jahren hat die Asfinag den Abschnitt Klagenfurt-St. Veit der Friesacher Bundesstraße (B 317) übernommen und in die Klagenfurter Schnellstraße (S 37) umgewandelt. Seither wird am Ausbau der gesamten Strecke bis in die Steiermark geplant. Proteste von Bürgerinitiativen und behördliche Einwände verzögerten das Projekt aber.