Markus Baurecht ist seit 1. Juli ÖH-Vorsitzender in Klagenfurt, im nächsten Sommersemester übernimmt dann Simone Singh © Markus Traussnig

Klarer Wahlsieger war die Plattform unabhängiger Studierender (Plus), das Sagen haben in der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) an der Uni Klagenfurt nun aber andere. Mit 1. Juli übernahm Markus Baurecht von der Aktionsgemeinschaft (AG) den ÖH-Vorsitz, im nächsten Semester ist dann Simone Singh vom Verband Sozialistischer Studentinnen (VSStÖ) an der Reihe. „Wir wollen in den nächsten zwei Semestern einiges verändern, um den Studierenden das Leben zu erleichtern“, begründen Baurecht und Singh die Zusammenarbeit der beiden Fraktionen.