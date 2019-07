Facebook

© Kleine Zeitung/Susanne Hassler

Ein Tiefdruckgebiet schickt am Freitag zum Teil feuchte Luft in unser Land. Die eintreffenden Wolkenfelder können aber auch auflockern und vor allem in den Vormittagsstunden zeigt sich zwischendurch sogar etwas länger die Sonne. Insgesamt ist es jedoch bewölkter und im Verlauf des Tages sind dann auch wieder zunehmend ein paar Regenschauer oder vielleicht sogar Gewitter zu erwarten. "Bei Unternehmungen vor allem auf den Bergen sollte man daher vorsichtiger sein und die Vorgänge am Himmel genauer unter die Lupe nehmen", empfiehlt der Wetterexperte Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind nicht gerade sommerlich und erreichen zum Beispiel in Velden und Villach am Nachmittag Werte bis nahe 25 Grad.