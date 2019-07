Kleine Zeitung +

Mehrere Taten in einer Nacht Einbrecher haben es auf Tresore abgesehen

In Klagenfurt wurde in der Nacht auf Donnerstag in ein Firmengebäude eingebrochen, in Klagenfurt Land in einen Supermarkt. In beiden Fällen knackten die Täter Tresore und stahlen daraus Geld.