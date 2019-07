Auftakt zu einer Reihe erlesener Musikproduktionen im Sommer in Maria Saal. Im Freien, im Dom, im Tonhofstadel.

Die Barockoper „Il Ciarlatano“ von Giovanni B. Pergolesi zeigt die Neue Hofkapelle Graz am 17. August am Hauptplatz in Maria Saal © Mathias Schalk

Er heißt zwar Stefan Schweiger, aber wenn es um Kunst und Kultur geht, redet er gern mehr als nur ein Wörtchen mit. Und jetzt sorgt der enthusiastische Maria Saaler in seiner Heimatgemeinde wieder für ein paar Sätze Musik. „Kultur im Sommer“ nennt er eine Veranstaltungsreihe, die am Samstag (13. Juli) mit einem Konzert der etwas anderen Art beginnt: Sandra Kreisler und Roger Stein laden zur „Wortfront“, zu „einem Popkonzert, zugleich zu einem Theaterabend. Im Tonhof-Park, bei Schlechtwetter im Haus der Begegnung in Maria Saal“, sagt Stefan Schweiger, Chef des Kulturvereins Tonhof.