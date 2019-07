Facebook

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwoch Nachmittag in Pörtschach am Wörthersee ab. Es war gegen 17.15 Uhr, als eine 89-jährige Frau aus Salzburg im Bereich eines Steges in Pörtschach im Wörthersee schwamm. Eine Zeugin beobachtete, wie die Schwimmerin plötzlich seltsame Bewegungen im Wasser machte. Als die Frau zu der 89-Jährigen schwamm, war diese bereits regungslos.