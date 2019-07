Die Disziplinarkommission des Landes wollte ein Verfahren in der Causa Köberl einleiten. Der Personalverteter brachte schon gegen diese Einleitung eine Beschwerde ein.

In Facebook-Postings nannte er den damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz „Nobelhure der Neonazi“, andere Politiker von ÖVP und FPÖ erklärte er zum „Trottel“ oder „Oberstiazla“. Die öffentliche Aufregung war deshalb im Februar groß. Hannes Köberl, roter Personalvertreter im Landesdienst, entschuldigte sich später für seine Äußerungen und musste sein Mandat als Asfinag-Aufsichtsrat zurücklegen. Die Personalabteilung des Landes übermittelte in Folge eine Disziplinaranzeige an die weisungsfreie Disziplinarkommission.