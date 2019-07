Facebook

© Africa Studio - stock.adobe.com

Am Dienstag Vormittag erstattete ein Mann aus Krumpendorf eine Anzeige bei der Polizei. Er gab an, dass unbekannte Täter aus seiner unversperrten Wohnung in einem Mehrparteienhaus ein Notebook und eine Spielkonsole im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen haben.