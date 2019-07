Facebook

© Hannes Krainz

Spektakulärer Unfall am Mittwoch Nachmittag in der Rosentaler Straße in Klagenfurt. Der 23-jährige Fahrer eines Lkw hatte vergessen, den Kranarm seines Lkw einzufahren. In einer 4,30 Meter hohen Unterführung krachte der Kran gegen eine dort montierte, große LED-Werbewall. Die komplette Werbetafel krachte auf die Fahrbahn, nur der Rahmen blieb noch hängen.