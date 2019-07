Facebook

Bei bereits wieder abnehmendem Hochdruckeinfluss nähert sich vom Nordwesten her ein neues Tiefdruckgebiet. Es schickt nach einem oft noch recht sonnigem Vormittag langsam einige kompaktere Wolkenfelder zu uns ins Land, wodurch sich die Sonne in der Folge auch schon einmal länger verstecken dürfte. Später am Tag entstehenden zusätzlich besonders über den Bergen auch wieder ein paar dickere Quellwolken. Dabei bleibt jedoch das Regenschauer- oder Gewitterrisiko tagsüber zumeist noch recht gering, es steigt aber langsam doch etwas an. "Die herrschenden, nicht allzu hohen Temperaturen laden vor allem zu Wanderungen ein", bemerkt der Meteo experte Reinhard Prugger. Die höchsten Werte steigen am Nachmittag zum Beispiel in Paternion und in Finkenstein auf Werte nahe 24 oder 25 Grad.