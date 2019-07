Facebook

Um brenzlige Situationen zu vermeiden, ist vorausschauendes Fahren gefragt © Weichselbraun

Seit rund einem Monat bieten zwei Firmen in Klagenfurt elektrisch betriebene E-Scooter zum Ausleihen an. Im Vorhinein gab es Bedenken, was die Verkehrssicherheit betrifft. Jetzt gibt Oberstleutnant Werner Schluifer vom Stadtpolizeikommando Klagenfurt eine vorläufige Entwarnung: „Bis dato sind die Scooter nicht grob negativ aufgefallen. Es wurden keine Verkehrsunfälle oder Beschwerden verzeichnet“, sagt er. „Das liegt allerdings auch daran, dass die Geschwindigkeit per Satellit auf fünf km/h in der Innenstadt begrenzt ist.“ Die meisten Nutzer würden sich an die Verkehrsregeln halten. Probleme gebe es allenfalls bei der Benutzung von Gehsteigen: „Das Fahren ist dort nicht erlaubt. Unter einer Breite von 1,5 Meter ist auch das Abstellen verboten.“